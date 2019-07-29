Georgian Airways рассказала об убытках на $25 млн из-за отмены рейсов в Россию

Грузинская компания Georgian Airways подсчитала убытки из-за отмены полетов в Россию, передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, речь идет о потерях на сумму $25 млн.

Там отметили, что приостановка прямого авиасообщения с Россией нанесла «существенный удар» по авиакомпании. В Georgian Airways подчеркнули, что ситцация с РФ поставила ее в сложное финансовое положение.

Около 80% реализованных билетов пришлось возвращать, а число покупателей билетов резко сократилось.