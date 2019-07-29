Определен решающий месяц для «Северного потока-2»

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Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток 2» и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, «Северный поток 2» планировалось запустить к концу этого года.

Причем, как подчеркивается, это дата совпадает со сроком истечения контракта на транзит газа через Украину.

Российская и украинская стороны не продлили договоренность о продлении транзита после 2019 года.

В связи с этим, уточняется, что, если Дания в ближайшее время не даст согласие на строительство газопровода, то «Северный поток 2» не успеют запустить к назначенному сроку.

Дания — единственная страна, которая не согласовала заявку на прохождение через свою территорию морского участка «Северного потока 2».

Ранее оператор «Северного потока - 2» потребовал у ЕС отмены дискриминационных мер.