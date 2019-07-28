Пожар произошел на газопроводе в Коми

close
Sergei Karpukhin/Reuters

На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы с последующим возгоранием газа, передает РИА «Новости».

В Минэнерго сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Снижения поставок газа потребителям также не произошло.

Причина инцидента устанавливается.