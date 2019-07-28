Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова дала оценку уровню разрыва между богатыми и бедными россиянами. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.

Уточняется, что уровень зарплат высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников начал сокращаться уже к 2005 году. Тогда показатель уменьшился до 25 раз.

Кроме того, Егорова заявила, что тенденция к понижению разрыва все еще остается.

По ее мнению, на это оказывает влияние уменьшение числа людей, чьи зарплаты находятся ниже прожиточного минимума в России.

Ранее эксперты назвали регионы с самой низкой зарплатой учителей.