Новак раскрыл детали газового договора с Украиной

Глава министерства энергетики России Александр Новак рассказал о подробностях продления договора с Украиной по транзиту газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что Москва предложила Киеву продлить соглашение на тех же условиях.

Отмечается, что украинская сторона пока не дала ответа.

Новак добавил, что необходим официальный комментарий правительства для дальнейших действий.

Министр подчеркнул, что внесение изменений в контракт будет обсуждаться на уровне «Газпрома» и «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что Россия отвергла десятилетнюю сделку по газу с Украиной.