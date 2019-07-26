Названы регионы с самой низкой зарплатой учителей

Названы регионы с минимальной зарплатой учителей в общеобразовательных школах России, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Росстата.

При средней зарплате учителей в 45,6 тыс. рублей менее 30 тыс. получают педагоги из 14 регионов.

Согласно данным по итогам I полугодия 2019 года, самые низкие зарплаты зафиксированы в Пензенской (26,9 тыс. рублей) Саратовской (27,5 тыс. рублей) Орловской (28 тыс. рублей), Новгородской (28,8 тыс. рублей), Ивановской (29 тыс. рублей) и Белгородской (29,3 тыс. рублей) областях.

Также минимум получают учителя республик Мордовия (24,2 тыс. рублей), Марий Эл (24,2 тыс. рублей) и Северо-Кавказского федерального округа (26,3 тыс. рублей).

Отмечается, что выше 100 тыс. рублей получают в Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецкого автономном округе и Магаданского области.

В Москве средняя оплата труда педагога – 95,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 55,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что зарплаты четверти учителей оказались меньше 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получают ниже минимального размера оплаты труда.