Эксперт усомнился в знании цен депутатом, возмутившимся тарифами на авиаперевозки
Цены на авиабилеты, которыми возмутился депутат Андрей Альшевский, нереальны, считает эксперт авиаотрасли Роман Гусаров. Ранее парламентарий заявил, что если еще месяц назад он летал в Екатеринбург «Аэрофлотом» за 15–20 тыс. рублей, то сейчас такой перелет обходится ему в 100–120 тыс. рублей. Таких цен в эконом-классе нет.
«Если эти цены на самом деле он видел, то это однозначно может относиться только к бизнес-классу, и то вряд ли я поверю, что бизнес-класс в Екатеринбург может столько стоить», — сказал Гусаров «Известиям».
По мнению эксперта, народные избранники обращают внимание на проблемы, когда они касаются их лично.
«Если он действительно хочет сэкономить национальные, народные деньги, и вообще депутаты хотят, может, приняли бы закон о том, что депутатам запрещается летать бизнес-классом? Пусть летают экономом, будут ближе к народу и сэкономят огромные деньги», — отметил Гусаров.
По его словам, динамическое ценообразование на авиаперелеты предусматривает, что чем ближе к вылету, тем дороже билетов, так как их меньше. Это означает, что всего может быть более десятка тарифов для классов эконом и бизнес, которые выставляются в продажу, исходя из прогнозов и нераспроданного количества мест. При этом «Аэрофлот» участвует в федеральных программах субсидируемых перевозок и реализует с 2015 года собственную программу «плоских тарифов», которыми пользуются жители удаленных регионов страны.
«Но она (цена), конечно же, не растет до бесконечности и не может улететь в космос. Таким образом происходит ценообразование во всем мире», — пояснил Гусаров.
Например, сегодня билеты «Аэрофлота» в Екатеринбург с вылетом в субботу и возвращением в понедельник с багажом стоят около 15 тыс. руб. в эконом-классе.