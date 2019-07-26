Сладкое станет дороже

В российских магазинах цены на кондитерские изделия могут вырасти на 5-7%, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты Марину Петрову.

Уточняется, что это произойдет из-за повышения НДС на пальмовое масло на 10%. Соответствующий законопроект приняла Госдума в окончательном, третьем чтении. По прогнозам НДС поднимется примерно через полгода.

Именно от содержания в конкретном кондитерском изделии пальмового масла и будет зависеть, как сильно оно подорожает.

Специалисты пояснили, что пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, но из него производят жиры различного назначения.

Ранее в России снизили НДС на фрукты и ягоды.