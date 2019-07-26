Сладкое станет дороже

close
Более половины экспорта российских кондитерских изделий приходится на продукцию из шоколада... Более половины экспорта российских кондитерских изделий приходится на продукцию из шоколада...
Более половины экспорта российских кондитерских изделий приходится на продукцию из шоколада...
Антон Новодережкин/РИА «Новости»

В российских магазинах цены на кондитерские изделия могут вырасти на 5-7%, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты Марину Петрову.

Уточняется, что это произойдет из-за повышения НДС на пальмовое масло на 10%. Соответствующий законопроект приняла Госдума в окончательном, третьем чтении. По прогнозам НДС поднимется примерно через полгода.

Именно от содержания в конкретном кондитерском изделии пальмового масла и будет зависеть, как сильно оно подорожает.

Специалисты пояснили, что пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, но из него производят жиры различного назначения.

Ранее в России снизили НДС на фрукты и ягоды.