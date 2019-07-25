Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты

Исследование сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно полученным результатам, трем четвертям жителей страны нужны дополнительные средства до получения зарплаты.

«…38,4% россиян часто требуется около 10 тысяч рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете», — говорится в исследовании.

Также отмечается, что 6,8% нужно лишних 6-8 тыс. руб., а 8,4% нуждаются в 5 тыс. руб, 10,2% — в 3-4 тыс. руб., а 11,4% — в 1-2 тыс. руб.

Ранее в Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года.