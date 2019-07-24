В России увеличится число нуждающихся семей

Госдума приняла закон, позволяющий получать пособия на первого и второго ребенка большему количеству семей, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, с момента принятия законопроекта, в число нуждающихся семей войдут те, чей доход ниже двукратной величины нынешнего показателя. Сейчас выплаты имеют права получать семьи, в которых размер среднедушевого дохода в полтора раза меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Также в законе говорится об увеличении срока, в течение которого можно подать заявление о выплате. Сейчас это полтора года, а станет — три.

Ранее Минтруд сообщил о размере пособий по безработице в 2020 году.