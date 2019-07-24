Пальмовое масло лишили льгот в России

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Моторное масло в 10-кратном увеличении Моторное масло в 10-кратном увеличении
Моторное масло в 10-кратном увеличении
«Газпром нефть»

Госдума России лишила льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло. Об этом передает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь налог на пальмовое масло вырос до 20%.

Таким образом, в России постараются ограничить повсеместное использование в пищевых продуктах пальмового масла из-за его вредности.

Ранее сообщалось, что в России снизили НДС на фрукты и ягоды.

Также до этого министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал о сроках маркировки продукты с наличием пальмового масла.