Пальмовое масло лишили льгот в России
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Госдума России лишила льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло. Об этом передает РИА «Новости».
Как отмечается, теперь налог на пальмовое масло вырос до 20%.
Таким образом, в России постараются ограничить повсеместное использование в пищевых продуктах пальмового масла из-за его вредности.
Ранее сообщалось, что в России снизили НДС на фрукты и ягоды.
Также до этого министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал о сроках маркировки продукты с наличием пальмового масла.