Пальмовое масло лишили льгот в России

Госдума России лишила льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло. Об этом передает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь налог на пальмовое масло вырос до 20%.

Таким образом, в России постараются ограничить повсеместное использование в пищевых продуктах пальмового масла из-за его вредности.

Ранее сообщалось, что в России снизили НДС на фрукты и ягоды.

Также до этого министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал о сроках маркировки продукты с наличием пальмового масла.