Росстат назвал регионы с самой высокой задолженностью по зарплате

Общая задолженность по зарплате на 1 июля 2019 года составила 2,57 миллиарда рублей, сообщил Росстат. Данные представлены на официальном сайте.

Из этой суммы на долги по зарплатам, образованные в 2019 году, приходится 862 миллиона рублей (33,6%).

За июнь суммарный объем невыплат снизился на 378,8 миллиона рублей, или на 12,8%. Наибольшая зарплатная задолженность у следующей пятерки регионов: Москва (274,2 млн руб.), Тверская (120 млн руб.), Волгоградская (165,7 млн руб.), Кемеровская области (110,5 млн руб.) и Хабаровский край (116,2 млн руб.).

Ранее сообщалось, что Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России.