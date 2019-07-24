Курить в аэропортах хотят разрешить за деньги

Депутаты Госдумы хотят сделать курилки в аэропортах платными. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что соответствующие поправки будут предложены ко второму чтению законопроекта, предусматривающего возвращение таких помещений в аэропорты. По мнению первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова, цена за пользование курилками должна составить 50–100 руб.

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами», — заявил Тумусов.

Уточняется, что стоимость оборудования соответствующих помещений составляет 2 млн руб. Автор законопроекта считает необходимым возвращение таких помещений для избежания правонарушений. Однако не все согласны с тем, что их нужно делать платными или вообще возвращать.

Ранее социальный комитет Совета Федерации не поддержал законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах.