Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что сумма прожиточного минимума в России составила 10753 рублей.

Данная цифра представлена на душу населения.

Кроме того, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила 11653 рубля. У пенсионеров эта цифра достигла отметки в 8894 рубля, а у детей — 10585 рублей.

Ранее рассказали, сколько получают в России учителя. Стало известно, что зарплаты четверти из них оказались меньше 14,7 тыс. рублей в месяц.