Россияне получат яблоки из Белоруссии

Россельхознадзор одобрил ввоз белорусских яблок на территорию России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что импорт продуктов будет проходить под гарантией компетентного ведомства, а именно ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь.

Уточняется, что поставки яблок из Белоруссии будут одобрены с 24 июля.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запрещал ввоз белорусских яблок в Россию.

В ведомстве заявили, что причиной запрета стал тот факт, что из Белоруссии могли доставляться яблоки и груши из санкционных стран.