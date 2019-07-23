Россияне получат яблоки из Белоруссии
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Россельхознадзор одобрил ввоз белорусских яблок на территорию России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что импорт продуктов будет проходить под гарантией компетентного ведомства, а именно ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь.
Уточняется, что поставки яблок из Белоруссии будут одобрены с 24 июля.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запрещал ввоз белорусских яблок в Россию.
В ведомстве заявили, что причиной запрета стал тот факт, что из Белоруссии могли доставляться яблоки и груши из санкционных стран.