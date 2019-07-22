Кабмин одобрил распространение антитабачного закона на электронные сигареты
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Правительство России одобрило проект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты, передает РИА «Новости».
Законопроектом предлагается распространить положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные сигареты и кальяны.
За нарушения запрета предусмотрена административная ответственность.
Ранее сообщалось, что экспертный совет при правительстве России выступил против приравнивания электронных сигарет к обычным в антитабачной концепции.