Рубль растет к доллару

Рубль незначительно меняется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 4 коп. и составил 63,01 руб. Курс европейской валюты повысился на 3 коп. и достиг показателя в 70,7 руб.

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Ранее сообщалось, что объем «свободных денег» у россиян стал больше на 11,4% по сравнению с маем 2019 года и составил 33,1 тыс. рублей.