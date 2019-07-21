Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС

По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.

Она отметила, что задавать единую валютную политику с разными валютами будет очень трудно.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин призвал не спешить с единой валютой России и Белоруссии. По мнению министра, создание общей валюты, это последний этап интеграции.