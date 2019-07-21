В Иране нашли способ ослабить напряженность в отношениях с Британией

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, что поможет ослабить напряженность в отношениях между страной и Великобританией после задержания иранской стороной танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Зарифа, ослабить напряженность во взаимоотношениях двух стран могут только «осторожность и предусмотрительность».

Зариф рассказал, что американская сторона планировала рассорить страны и «перетянуть Британию на свою сторону», но у США ничего не выйдет, если иранская и британская стороны будут предусмотрительны.

«Только осторожность и предусмотрительность могут помешать таким уловкам», — подчеркнул Зариф.

Ранее сообщалось, что Иран объявил о готовности ко всему после задержания танкера.

Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.