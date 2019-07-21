Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера

Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал британские СМИ и ответил на все обвинения в адрес российской стороны по поводу причастности к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, Лондон уже не первый раз обвиняет Россию в том, чего она не делала. До этого британская сторона утверждала, будто Россия совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе. В настоящее время Лондон хочет повесить на страну причастность в очередной провокации, которой не было.

Пушков назвал британские СМИ, распространяющие новости про подозрения России в причастности к захвату танкера, «спецами по «фейк ньюс».

«Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск», — заключил Пушков.

The Sunday Mirror писала, что МИ-6 расследует причастность России к задержанию танкера Британии.