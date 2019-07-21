Стала известна судьба людей в захваченном Иране британском танкере

Все 23 человека на захваченном иранской стороной танкере Stena Impero находятся в безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Организации портов и морского судоходства Ирана Мохаммада Растада.

По его словам, в настоящее время все 23 человека находятся в целости и сохранности. Они в порту Бандар-Аббас на юге Ирана.

«Члены экипажа на борту судна находятся в безопасности» — подчеркнул Растад.

Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.

Ранее посольство России отреагировало на задержание россиян на британском танкере.