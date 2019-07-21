Стала известна судьба людей в захваченном Иране британском танкере
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Все 23 человека на захваченном иранской стороной танкере Stena Impero находятся в безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Организации портов и морского судоходства Ирана Мохаммада Растада.
По его словам, в настоящее время все 23 человека находятся в целости и сохранности. Они в порту Бандар-Аббас на юге Ирана.
«Члены экипажа на борту судна находятся в безопасности» — подчеркнул Растад.
Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.
Ранее посольство России отреагировало на задержание россиян на британском танкере.