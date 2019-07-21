Британия рассказала, что грозит Ирану за задержку танкеров

Власти Великобритании рассказали о планах введения санкций против Ирана из-за задержания в Ормузском проливе танкера Stena Impero. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что глава британского МИДа Джереми Хант в ближайшее время может заявить о введении экономических и дипломатических ограничительных мер против Тегерана.

Уточняется, что одной из таких мер может стать заморозка активов.

Ранее сообщалось, что служба британской внешней разведки МИ-6 и британский центр правительственной связи (GCHQ) занимается расследованием версии о том, что российская сторона якобы имеет отношение к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero.