Британия рассказала, что грозит Ирану за задержку танкеров
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Власти Великобритании рассказали о планах введения санкций против Ирана из-за задержания в Ормузском проливе танкера Stena Impero. Об этом пишет The Telegraph.
Отмечается, что глава британского МИДа Джереми Хант в ближайшее время может заявить о введении экономических и дипломатических ограничительных мер против Тегерана.
Уточняется, что одной из таких мер может стать заморозка активов.
Ранее сообщалось, что служба британской внешней разведки МИ-6 и британский центр правительственной связи (GCHQ) занимается расследованием версии о том, что российская сторона якобы имеет отношение к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero.