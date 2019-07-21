Ирану грозит заморозка активов за задержку танкера Британии

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Правительство Британии планирует ввести санкционные ограничения в отношении Ирана из-за задержания в Ормузском проливе танкера Stena Impero. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, глава британского МИДа Джереми Хант может заявить о введении в отношении Тегерана экономических и дипломатических мер, в числе которых замораживание активов страны.

Ранее сообщалось, что служба британской внешней разведки МИ-6 и британский центр правительственной связи (GCHQ) занимается расследованием версии о том, что российская сторона якобы имеет отношение к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero.