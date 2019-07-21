Ирану грозит заморозка активов за задержку танкера Британии
Правительство Британии планирует ввести санкционные ограничения в отношении Ирана из-за задержания в Ормузском проливе танкера Stena Impero. Об этом пишет The Telegraph.
По данным издания, глава британского МИДа Джереми Хант может заявить о введении в отношении Тегерана экономических и дипломатических мер, в числе которых замораживание активов страны.
Ранее сообщалось, что служба британской внешней разведки МИ-6 и британский центр правительственной связи (GCHQ) занимается расследованием версии о том, что российская сторона якобы имеет отношение к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero.