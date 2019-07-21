Sunday Mirror: МИ-6 расследует причастность России к задержанию танкера Британии

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Cлужба британской внешней разведки МИ-6 и британский центр правительственной связи (GCHQ) занимается расследованием версии о том, что российская сторона якобы имеет отношение к задержанию Ираном танкера Британии Stena Impero. Об этом пишет The Sunday Mirror.

По словам источников в службах безопасности, речь идет о том, что разведка Ирана могла заманить танкер в ловушку с помощью фальшивых координат GPS, которые могли распространяться с помощью «российских шпионских технологий». Другой источник в западных службах безопасности сказал, что Россия располагает подобными технологиями и могла оказать помощь Тегерану. Он также заметил, что иранский «Корпус стражей исламской революции» уже «тесно взаимодействовал» с российской разведкой на территории Сирии.

Издание замечает, что возможное участие российский стороны в инциденте могло произойти только с «санации президента России Путина».

Ранее в НАТО дали комментарий в связи с задержанием Ираном танкера Британии Stena Impero, которое произошло в районе Ормузского пролива.