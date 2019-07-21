В НАТО потребовали от Ирана освободить танкер Британии

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В НАТО дали комментарий в связи с задержанием Ираном танкера Британии Stena Impero, которое произошло в районе Ормузского пролива. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что альянс осуждает действия Тегерана и требует немедленно освободить судно и экипаж.

«Это представляет собой прямой вызов международной свободе навигации», — говорится в заявлении.

Ранее в посольстве России в Иране заявили, что российским дипломатам пока не удалось установить связь с россиянами, которые находятся на борту британского танкера, задержанного иранским государством в Ормузском проливе.