В НАТО потребовали от Ирана освободить танкер Британии
В НАТО дали комментарий в связи с задержанием Ираном танкера Британии Stena Impero, которое произошло в районе Ормузского пролива. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В заявлении отмечается, что альянс осуждает действия Тегерана и требует немедленно освободить судно и экипаж.
«Это представляет собой прямой вызов международной свободе навигации», — говорится в заявлении.
Ранее в посольстве России в Иране заявили, что российским дипломатам пока не удалось установить связь с россиянами, которые находятся на борту британского танкера, задержанного иранским государством в Ормузском проливе.