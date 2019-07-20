Иран назвал причину задержания британского танкера

Власти Ирана объяснили причину задержания британского танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщает Far News со ссылкой на главу местного портового ведомства.

По его словам, до того, как танкер был задержан Ираном, он был «вовлечен в инцидент» с участием иранского рыболовецкого судна.

Он отметил, что иранского судно подало сигнал бедствия, однако британский танкер проигнорировал его.

После этого, уточнил глава местного портового ведомства, танкер был задержан.

Ранее сообщалось, что Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе за «нарушение международных норм». На его борту оказались 23 человека, среди которых трое — россиян.

После случившегося Иран признался в захвате танкера, а Британия пригрозила ему за это последствиями.

Однако власти Ирана заявили, что все пассажиры танкера останутся на борту судна до окончания расследования.