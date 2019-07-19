Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо

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Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года
Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стратегия сильного ограничения цен на топливо неверна, поскольку это затормозит развитие нефтепереработки в стране.

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно», — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что в таком случае не будут вкладывать средства в предприятия, занимающиеся переработкой нефти.

Это в свою очередь, заключил президент, может привести к большому всплеску цен.