Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо

Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стратегия сильного ограничения цен на топливо неверна, поскольку это затормозит развитие нефтепереработки в стране.

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно», — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что в таком случае не будут вкладывать средства в предприятия, занимающиеся переработкой нефти.

Это в свою очередь, заключил президент, может привести к большому всплеску цен.