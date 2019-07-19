В Россию не пустили грузинские персики

Специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану не пустили в РФ персики из Грузии, так как фрукты заражены насекомым. Об этом пишет «RNS» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В партии персиков и нектаринов была обнаружена восточная плодожорка. Это насекомое наносит необратимый урон плодовым культурам, повреждая до 90% всего урожая.

В ведомстве уточнили, что груз направлен обратно в Грузию.

Ранее сообщалось, что Грузия ищет альтернативу для российского экспорта.