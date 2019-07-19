Штрафы за зареждку рейсов и багажа могут увеличить в 10 раз

Группа депутатов Госдумы внесла поправки ко второму чтению в законопроект, ужесточающий ответственность авиаперевозчиков перед пассажирами за задержку рейсов и багажа. Об этом сообщают «Известия».

Поправки предполагают увеличение штрафа за задержание рейса до 100 рублей в час. Его нужно рассчитывать исходя из 3% от провозной платы, заявил один из авторов поправок, член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев.

Он добавил, что в среднем штраф будет составлять 250 рублей за час задержки, вместо нынешних 25 рублей.

Такую же санкцию депутаты предложили применить за багаж, доставленный позже установленного срока.

Также пассажир может потребовать у авиакомпании возмещение убытков, «причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа», сказано в тексте поправок.

Ранее в аэропорту Шереметьево выработали меры для устранения неполадок при выдаче багажа.