Стокгольмский суд отклонил жалобу «Газпрому» по спору с «Нафтогазом»

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что решения обоих судов были приняты в пользу «Нафтогаза Украины».

Теперь «Газпрому» в принудительном порядке нужно исполнить решение Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Помимо этого, Окружной суд Люксембурга подтвердил аресты активов российской энергетической компании в этой стране.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» сделал «Газпрому» предложение о транзите.