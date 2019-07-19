Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки

Акционером компании «Архплей Девелопмент», принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает «Прайм». По данным ЕГРЮЛ, Александру Додону в настоящее время принадлежит 15% акций. Как пишет агентство, информацию подтвердили в компании.



«Архплей Девелопмент» образована в 2014 году, среди проектов — многофункциональный комплекс Forum City площадью 38 тыс. кв. м, объединяющий торговую, деловую и жилую зоны, в которой располагаются респектабельные апартаменты, а также комплекс из 17 эксклюзивных апартаментов Seven Floor.

Инорю Чайке принадлежит также контрольный пакет ООО «Хартия» — оператора по вывозу и переработке мусора нескольких регионах, «Русский экспорт», занимающаяся поставками российских продуктов в Китай, доля в компании «Т-Индустрия», владеющей крупнейшим российским производителем железнодорожных шпал «Бэтэлтранс», «Национальная инжиниринговая корпорация» и ряд других компаний.

Предприниматель также входит в генсовет объединения «Деловая Россия» и является ее бизнес-послом в Молдавии и Приднестровье.