Названо число россиян с зарплатой больше миллиона
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Около 11 тысяч человек в России получают зарплату более 1 млн руб. в месяц, свидетельствуют данные Росстата. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Это примерно 0,1% от всех работающих граждан страны.
Самые высокие зарплаты у работников культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов
За два количество «миллионеров» страны выросло на 38%, в 2017 году их было 6988.
Ранее сообщалось, что половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей.