Названо число россиян с зарплатой больше миллиона

Около 11 тысяч человек в России получают зарплату более 1 млн руб. в месяц, свидетельствуют данные Росстата. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Это примерно 0,1% от всех работающих граждан страны.

Самые высокие зарплаты у работников культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов

За два количество «миллионеров» страны выросло на 38%, в 2017 году их было 6988.

Ранее сообщалось, что половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей.