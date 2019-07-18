Набсовет ВТБ утвердил программу структурных бондов на 1 трлн руб.

Набсовет банка ВТБ утвердил программу структурных облигаций объемом до 1 трлн рублей, срок действия которой неограничен. Возможный срок обращения ценных бумаг – до 100 лет. Условия и объем отдельных выпусков будут определяться в зависимости от спроса и рыночной конъюнктуры, сообщает банк. Выплаты по структурным облигациям будут осуществляться в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких заранее определенных обстоятельств. Облигации предназначены для российских квалифицированных инвесторов.

К этой программе будут привязаны инвестиционные продукты, такие как структурные ноты с привязкой к различным базовым активам (акции, продукты товарного рынка, процентные ставки, валюты, инструменты с фиксированной доходностью).

В ВТБ прогнозируют значительный интерес инвесторов к новому продукту, говорит руководитель департамента операций на рынке акций «ВТБ Капитала» Тимур Насардинов.

«Банк утвердил программу структурных облигаций в соответствии с долгосрочной стратегией развития инвестиционных продуктов и для удовлетворения спроса клиентов на новые финансовые инструменты. Данная инициатива еще раз подтверждает лидерство ВТБ на российском инвестиционном рынке. Группа ВТБ была первым российским эмитентом, выпустившим бессрочные облигации, биржевые облигации с дополнительным доходом, а с 2016 года регулярно размещает однодневные облигации», — отметил топ-менеджер.

Насардинов подчеркнул, что ранее ВТБ размещал инструменты с привязкой к различным классам активов на зарубежных площадках, но с внесением изменений в российское законодательство это стало возможным и в нашей юрисдикции.

В 2012 году ВТБ выпустил «вечные» евробонды, а в 2016 году утвердил программу размещения однодневных облигаций объемом 5 трлн руб.