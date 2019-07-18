В Минэнерго прояснили судьбу грязной нефти

Глава департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики России Антон Рубцов рассказал о том, какие варианты «использования» грязной нефти рассматриваются в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что власти совместно с профильными компаниями предполагают разные варианты развития судьбы загрязненной хлоридами нефти.

Уточняется, что одним главным решением по данному вопросу может стать подмешивание или переработка, частично на НПЗ в России.

Рубцов заявил, что окончательные действия будут решаться согласно дорожной карте движения нефти.

Он также добавил, что вопрос с частичной переработке грязного нефтепродукта также рассматривается ведомством.

Ранее СМИ сообщили, как Россия планирует избавиться от «грязной нефти».