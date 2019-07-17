Россиянам показали их будущие паспорта

Российский вице-премьер Максим Акимов продемонстрировал образец новых электронных паспортов россиян, передает РИА «Новости».

Сообщается, что новый документ появится в виде пластиковой карточки.

Как отметил Акимов, паспорт будет иметь голографические изображение и российскую криптографию, обладать QR-кодом и возможностью бесконтактного чтения.

Также он отметил, что в документ включат информацию с ФИО, дату и место рождения, данные о проживании, водительские права, СНИЛС, ИНН гражданина.

Срок действия документа составит 10 лет.

Ранее назвали сроки окончания действия бумажных паспортов.