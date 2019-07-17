Россиянам показали их будущие паспорта

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
РИА Новости

Российский вице-премьер Максим Акимов продемонстрировал образец новых электронных паспортов россиян, передает РИА «Новости».

Сообщается, что новый документ появится в виде пластиковой карточки.

Как отметил Акимов, паспорт будет иметь голографические изображение и российскую криптографию, обладать QR-кодом и возможностью бесконтактного чтения.

Также он отметил, что в документ включат информацию с ФИО, дату и место рождения, данные о проживании, водительские права, СНИЛС, ИНН гражданина.

Срок действия документа составит 10 лет.

Ранее назвали сроки окончания действия бумажных паспортов.