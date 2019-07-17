Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа. Об этом он сказал в эфире NewsOne.
По его словам, без транзита Украина не сможет обеспечить нужное давление в газопроводах. При этом для нормального функционирования системы нужно, чтобы через нее проходило 45 млрд куб. топлива. 10,5 млрд куб. приведут к тому, что страна лишится доступа к газу.
«Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа», — заявил Суслов.
Он добавил, что неоправданно агрессивная позиция украинских чиновников толкает Европу и Россию к строительству газопровода в обход Украины.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев назвал дурацкой ситуацию, когда граждане Украины переплачивают за газ четверть цены.