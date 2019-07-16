Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА «Новости».

СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что на посту спикера Национальной ассамблеи Рюжи тратил государственные средства на роскошные приемы для друзей в своей резиденции.

Таких приемов было более 10, пишут СМИ. В ходе обедов гостям, в частности, предлагались вина стоимостью 550 евро за бутылку.

Напитки хранятся в погребе праламента Франции. Для их употребления нужно получить спецразрешение.