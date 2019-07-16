Силуанов оправдал повышение НДС

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о плюсах от повышения НДС с 18 до 20%, которое ввели в России с 1 января 2019 года, сообщает «Московский комсомолец».

По информации Силуанова, увеличение налога на добавочную стоимость принесло в бюджет 650 миллиардов рублей.

Министр отметил, что полученные средства позволят простимулировать рост экономики и развитие бизнеса.

Силуанов также сообщил о пользе от налоговой реформы в реализации нацпроектов. Среди них — «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».

Ранее российское правительство решило сократить НДС на ягоды и фрукты до 10%.