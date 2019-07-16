Мусор могут начать считать баками

Исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин предложил новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей, сообщает ТАСС.

Новая система предполагает взимание платы за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

По его словам, количество контейнеров будет считаться исходя из нормативов.

Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, и рассчитывать плату из этого.

На данный момент, стоимость вывоза мусора рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение единицы отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней.

Ранее в Саратове запланировали переход к раздельному сбору ТКО на август.