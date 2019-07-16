В СК предложили лишать коррупционеров имущества

Председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин предложил ввести дополнительное наказание для коррупционеров в виде конфискации имущества. Об этом он рассказал «Известиям».

Он напомнил, что это наказание было в России до 2003 году, но потом его исключили из УК страны. Быстрыкин считает, что необходимо вернуть эту меру для того, чтобы начать в полной мере борьбу с коррупцией.

Также председатель СК настаивает на введении института уголовной ответственности юридических лиц.

Быстрыкин подчеркнул, что цель комитета — предотвратить попытки хищения бюджетных средств, но в случае, если это случится, то наказание должно быть неотвратимым независимо от должности и былых заслуг.

Ранее Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в Роскосмосе.