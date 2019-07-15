Сколько будет стоить Libra, рассказали в Facebook

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Глава проекта Calibra Facebook Дэвид Маркус рассказал о криптовалюте Libra, стоимость которой рассчитывается из доллара, фунта стерлингов и японской иены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации Маркуса, благодаря Libra пользователи со смартфонами смогут мгновенно перечислять друг другу средства через электронный кошелек. При этом цена перевода будет минимальной. Также допускается нулевая себестоимость услуги.

Как отмечается, криптовалюта Libra основана на безопасном и стабильном общедоступном блокчейне. Она поддерживается реальными активами и управляется независимой ассоциацией.

Ранее комитет по финансовым услугам палаты представителей американского конгресса назвал криптовалюту Libra угрозой.