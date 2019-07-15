«Синергия» отреагировала на информацию о блокировке своих счетов

У крупнейшего частного университета «Синергия» отсутствуют задолженности перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

По полученной информации, счета университета никогда не арестовывали.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала доступ к финансовым средствам шести компаниям, которые имеют отношение к «Синергии». При этом арестовали счета минимум четырех компаний ректора крупнейшего частного университета Вадима Лобова. По некоторым сведениям, сумма долга достигла 27,3 млн руб.