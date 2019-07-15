Краснодарский стартап построит свиноводческий центр при помощи Корпорации МСП и МСП Банка

Краснодарской компании ООО «ТД Ясени» будет предоставлен кредит на сумму 789,6 млн рублей в МСП Банке для строительства свиноводческого селекционно-генетического центра в Ейском районе. Финансирование открыто под обеспечение Корпорации МСП в виде гарантии для стартапов на сумму 499 млн рублей. Дополнительно МСП Банк открыл компании кредит на сумму 210,3 млн рублей для пополнения оборотных средств. Финансирование проекта предоставлено в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза РФ. Инвестиционное соглашение между МСП Банком и ООО «ТД Ясени» о финансовой поддержке проекта на сумму 1 млрд рублей было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Общий объем инвестиций в проект составляет больше 1,3 млрд рублей. Первую очередь селекционно-генетического центра планируется запустить в 2020 году.

Производственная мощность комплекса составит 1650 свиноматок маточного стада и более 40 000 голов свиней в год. Создаваемый животноводческий центр будет производить чистопородный племенной молодняк свиней пород йоркшир, ландрас и крупная белая, а также гибридных свиней для комплектования маточных стад промышленных свиноводческих комплексов. Проект компании призван частично заместить зарубежные поставки племенного поголовья свиней на территорию России.

Основным потребителем продукции центра будут крупные животноводческие центры, которые работают по генетике PIC – мирового лидера в области биотехнологий и генетики.

Селекционно-генетический центр создаётся при технической и консультационной поддержке компании «PIC». Селекционный центр получит доступ к международной программе «Pictraq», которая позволяет отслеживать родословные связи и генетические качества животных на международном уровне, даёт индексную оценку чистопородности свиней и предоставляет возможность интенсивно развивать необходимые генетические качества у животных.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. В каталог продуктов Корпорации включена гарантия для стартапов с повышенным покрытием до 70% суммы кредита. При реализации стартап-проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение, экология, энергетика и т.д.) гарантийное покрытие Корпорации может достигать 100% суммы кредита (при сумме гарантии не более 50 млн рублей). Гарантийная поддержка Корпорации в размере 5,87 млрд рублей, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках данного направления с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 10,8 млрд рублей для реализации высокотехнологичных стартап-проектов.

По состоянию на 15 июля 2019 года субъекты МСП Краснодарского края получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 6 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 7,2 млрд рублей.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 15 июля 2019 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 13 220 гарантий и поручительств на сумму свыше 267,32 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 343,11 млрд рублей.