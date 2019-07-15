Пенсии россиян решили снова заморозить

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Материалы Минтруда о характеристиках бюджета Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период на ближайшие два года свидетельствует о моратории, который распространится на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, передает «Интерфакс».

Уточняется, что мораторий известен как «заморозка»: он предполагает направление всех страховых взносов на финансирование страховых пенсий. При этом пенсионные накопления не формируются. Изначально он должен был окончиться в 2020 году, однако был продлен до 2021 года.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии.