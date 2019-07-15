Главу «Нового потока» заподозрили в мошенничестве на 1,8 миллиарда

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров подозревается в мошенничестве в составе организованной группы, сообщает РИА «Новости».

Его подозревают в мошенничестве на 1 млрд 806 млн 700 тыс. руб.

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