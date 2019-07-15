Суд снял арест с недвижимости компании Коломойского
Киевский суд снял арест с недвижимости компании «Приватофис» украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА «Новости».
Всего освобождение от ареста получили 415 объектов.
Отмечается, что в 2017 году арест на недвижимость был наложен в рамках уголовного дела против организации за растрату и выдачу кредитов Приватбанком до его национализации.
В решении суда говорится, что арест имущества является слишком жестокой мерой, несопоставимой с причиненным вредом.
Ранее сообщалось, что Коломойский пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому покрасить ларек в Донбассе.