Задержан основатель «Нового потока», подозреваемый в похищении $3 млрд

Председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали и доставили в отделение МВД в Москве. Об этом сообщают РИА «Новости».

Как заявили в компании «Новый поток», бизнесмен проходит подозреваемым по уголовному делу.

Его подозревают в хищении и выводу кредитных средств в размере $3 млрд.

Преступление проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, детали дела неизвестны.

В компанию «Новый поток» входит Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области, проходящий процедуру банкротства. Задолженность составляет $5 млрд.