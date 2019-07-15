Задержан основатель «Нового потока», подозреваемый в похищении $3 млрд
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Председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали и доставили в отделение МВД в Москве. Об этом сообщают РИА «Новости».
Как заявили в компании «Новый поток», бизнесмен проходит подозреваемым по уголовному делу.
Его подозревают в хищении и выводу кредитных средств в размере $3 млрд.
Преступление проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, детали дела неизвестны.
В компанию «Новый поток» входит Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области, проходящий процедуру банкротства. Задолженность составляет $5 млрд.