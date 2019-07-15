Стало известно, сколько продуктов уничтожено в России за 5 лет

Роспотребнадзор выявил почти 3тыс. тонн санкционных продуктов с 2014 года, сообщает РИА «Новости».

Не допущено к ввозу более 2,9 тысячи тонн запрещенной продукции. Наибольшая доля приходится на мясо, овощи и фрукты.

Уничтожено уже 985 тонн продуктов, отметили в ведомстве.

Наибольшую долю среди снятой с реализации продукции (63%) составили фрукты и овощи.

Ранее сообщалось, что россиянам хотят запретить ввозить мясные и молочные продукты в страну.