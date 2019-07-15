Задержан бизнесмен, подозреваемый в хищении $3 млрд

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан и доставлен в отделение МВД, передает РИА «Новости».

По данным компании, Мазурову «предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу».

Предприниматель проходит по делу о хищении и выводе кредитных средств на сумму, превышающую $3 млрд.

Отмечается, что дело заведено по статье 159 4 ч. УК РФ — особо крупное мошенничество. Детали не разглашаются.

Основной нефтеперерабатывающий актив, который принадлежит «Новому потоку» — Антипинский НПЗ, который находится в состоянии банкротства. Задолженность компании составляет $5 млрд.