Трамп похвастался экономическими успехами США

Американский лидер Дональд Трамп отметил большие экономические успехи Соединенных Штатов. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, США могут похвастаться экономическим ростом, несмотря на устаревшую политику, которую проводит глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Кроме того, он отметил что США «есть куда расти».

Ранее Трамп похвастался ядерным арсеналом США.

По его словам, у страны оружия больше всего в мире, и оно самое лучшее.